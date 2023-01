Carburante: il governo Meloni rimette in campo la GdF per indagini sui rincari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, il governo deve far ricorso alla Guardia di Finanza per indagare sugli aumenti dei carburanti che al servito hanno raggiunto e superato il picco dei due euro a litro.

La Gdf pronta ad avviare indagini sugli aumenti e il Garante dei prezzi farà rapporti periodici. Così Meloni con Giorgetti e Urso cercano di evitare che la colpa dei rincari ricada solo sull’esecutivo ma su una macchina complessa che va dalle compagnie petrolifere alle società di stoccaggio e distribuzione. Rincari che stanno pesando sopratutto nelle isole compresa Ischia che ancora deve fare i conti con la devastazione dell'alluvione e di parte della popolazione sfollata per aver perso le abitazioni. - (PRIMAPRESS)