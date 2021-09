Balzanelli (SIS 118) lancia l'allarme per l'esodo di medici dell'emergenza. I ritardi della riforma

(PRIMAPRESS) - ROMA - E se i medici del 118 decidessero di incrociare le braccia che cosa accadrebbe nel servizio di emergenza nazionale? O peggio se i medici delle equipe mobili gettassero la spugna visiti i ritardi accumulati sul piano di riforma del sistema SIS 118. “I medici stanno andando via dal Sistema 118 a Napoli - evidenzia il presidente Sis 118 Mario Balzanelli - da marzo ad oggi sono andati via 27 medici su 85. Ma la situazione non è diversa nelle altre regioni del Paese". Le ragioni di questo esodo sono le condizioni più volte rappresentato dal personale anche a bordo delle auto mediche. "C'è una dicotomia evidente tra l'importanza del servizio di emergenza svolto sul territorio nazionale e della sua importanza sanitaria e sociale - dice Balzanelli - e l'assoluta e preoccupante marginalità con cui viene considerata la questione del servizio, da parte delle istituzioni e dello stesso Ministero della Salute per salvaguardare il ruolo “salvavita” di un sistema che opera 24 ore e per 365 giorni all’anno. Finora - aggiunge Balzanelli - solo il senso civile e morale che anima il servizio, ha impedito di bloccare il soccorso in emergenza con uno sciopero". Sul sito del Ministero della Salute i monitoraggi sull'attività del 118 sono fermi al 2005. Un'era fà. - (PRIMAPRESS)