Rai: l’Ad Roberto Sergio intitola la Sala degli Arazzi di Viale Mazzini al giornalista Sergio Zavoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà intitolata al giornalista Sergio Zavoli, la Sala degli Arazzi della Rai a Viale Mazzini a Roma. Lo ha comunicato l'Ad Rai, Roberto Sergio. "Ho avuto il privilegio di conoscere Sergio Zavoli, quando era Presidente della Commissione di Vigilanza Rai e poi Senatore. È stato un onore per me, perché Zavoli rappresenta il vero giornalismo: rigoroso, intelligente e dall’analisi acuta ed approfondita”. Così l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio ricorda Sergio Zavoli al quale Rai ha intitolato la Sala degli Arazzi di Viale Mazzini, a Roma.

“Uomo di grande rettitudine ed onestà intellettuale – prosegue Sergio - ha saputo incarnare in maniera esemplare l’istituzione giornalistica e rappresenta un modello di equilibrio, competenza e serietà professionale di elevata e rara caratura, cui dovranno ispirarsi anche le nuove generazioni di giornalisti. Sergio Zavoli, fra i tanti incarichi ricoperti, è stato anche un altissimo manager della nostra azienda, in qualità di Presidente nell’era di un altro gigante delle nostre istituzioni, Biagio Agnes, che fu Direttore generale della Rai. Sotto la guida di questi due titani del giornalismo la Rai visse una “aurea aetas”, cui spero che la nostra amata azienda possa presto ritornare”.

E sull’intitolazione della Sala degli Arazzi al grande giornalista, Sergio conclude: “È con quest’orgoglio e spirito di appartenenza alla più grande azienda di comunicazione in Italia che oggi abbiamo posto la targa alla memoria di uno degli uomini Rai che più hanno dato un senso al servizio pubblico nel nostro Paese. Con profonda riconoscenza, perché le grandi aziende hanno bisogno di affondare le proprie radici in un passato forte, per superare le fasi delicate e proiettarsi verso un futuro luminoso”. - (PRIMAPRESS)