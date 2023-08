80ª Mostra del Cinema di Venezia: apre il Glass Studio Rai, la vetrina dell’informazione di Viale Mazzini

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - In 50 mq su due livelli, di fronte al Red Carpet del Palazzo del Cinema di Venezia, nel cuore della Mostra, c'è il nuovo “Glass Studio Rai”, lo spazio messo a disposizione da Biennale, per consentire ai giornalisti e conduttori del Servizio Pubblico di essere sempre più centrale anche per l’80a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Interviste esclusive ai protagonisti, dirette video e radio, postazioni accessibili alle testate italiane e internazionali e ai programmi Rai, Main Broadcaster della Mostra: il nuovo Glass Studio, curato dalla Direzione Comunicazione Rai, è composto dall’area studio a vetri con affaccio sul red carpet, dotata di uno schermo di 65 pollici, uno piccolo spazio di accoglienza per gli ospiti, un’area redazionale e sopra, una balcona con luci e set pronti per collegamenti e interviste, incluse le postazioni stand up per i broadcaster internazionali. Oggi, martedì 29 agosto, sarà “Hollywood Party” a inaugurare il Glass Studio Rai. Lo storico programma di Radio3 seguirà in diretta dal “Glass Studio” la Mostra del Cinema, tutti i giorni dalle 19.00 alle 20.00, con gli attori, i registi, gli sceneggiatori e i produttori, insomma le star presenti al Lido, per raccontare anche quest’anno i film in concorso, quelli fuori concorso e quelli di tutte le altre sezioni collaterali. - (PRIMAPRESS)