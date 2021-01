Roma: ritornano in organico gli operatori educativi della scuola a sostegno di alunni disabili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non lasciare indietro nessuno, potrebbe suonare così il playoff della Giunta Capitolina nella decisione che reintroduce nell’organico di Roma Capitale la figura specialistica dell’Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (O.E.P.A.). Si tratta di una figura dedicata all’integrazione e al sostegno degli allievi con disabilità. Professioni impiegate a supporto del corpo docente all’interno delle scuole, che vanno valorizzate. Questi i capisaldi su cui si basa la Memoria approvata dalla Giunta capitolina.

“È nostra priorità riconoscere e valorizzare questi professionisti, da sempre in prima linea nell’educazione dei più giovani - ha detto la sindaca Virginia Raggi - Questo è il primo, ma fondamentale tassello amministrativo del percorso di reinserimento nella pianta organica di Roma Capitale di una figura professionale importante per il sostegno degli studenti con disabilità, in un’ottica di inclusione”.

Un concetto ribadito dal’Assessore al Personale, antonio De Santis: “Questa operazione ha una valenza significativa: porre la massima attenzione verso quei settori nevralgici che, negli anni, hanno sofferto tagli indiscriminati al personale. L’atto approvato è il primo, necessario passo, per il reinserimento di questa figura importantissima, dedicata allo sviluppo formativo e all’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità nelle scuole. Mettiamo al centro la persona: da un lato, gli alunni fragili, cui riconosciamo il diritto alla continuità educativa, dall’altro valorizziamo la figura professionale degli O.E.P.A.”. - (PRIMAPRESS)