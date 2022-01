Oxfam: aumenta il divario di classe. I ricchi hanno guadagnato nella pandemia 1,5 trilioni di dollari

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - La pandemia da Covid-19 ha aumentato il divario fra ricchi e poveri. Lo rileva l'Oxfam, secondo cui i 10 uomini più ricchi del mondo sono diventati ancora più ricchi. Un aumento quantificato in 1,5 trilioni di dollari per la crescita dei prezzi di azioni e immobili. L'Oxfam chiede ai governi una tassa una tantum del 99% sui guadagni inaspettati durante la pandemia. Oltre 163 mln di persone sono finite al di sotto della soglia di povertà,mentre i super ricchi beneficiano degli stimoli economici per far fronte alla crisi pandemica. - (PRIMAPRESS)