Genoma umano: completata la mappa sulla piattaforma “open source” di BioRxiv sostenuta da Zucherberg

(PRIMAPRESS) - USA - Rivoluzione per la medicina del futuro: completata la mappa del genoma umano. Il risultato è su BioRxiv.org la piattaforma digitale "open source" sostenuta dall'attività filantropica di Mark e Priscilla Zucherberg.

La ricerca apre la via alla possibilità di conoscere i singoli cromosomi a un livello di dettaglio mai raggiunto finora La scoperta avrà delle ricadute in molti campi della biomedicina: dalla diagnosi alle terapie innovative. Nella nuova mappa vi sono 3,9 miliardi di paia di basi contro i 3,2 della prima sequenza del genoma umano, ottenuta 20 anni fa, e anche l'8% 'mancante' del Dna, l'acido nucleico con dati genetici. La Chan Zuckerberg Initiative è un'organizzazione fondata e di proprietà del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan con un investimento del 99 percento della ricchezza della coppia dalle loro azioni di Facebook nel corso della loro vita - (PRIMAPRESS)