G20 Italia: c'è l'accordo sul contenimento del surriscaldamento della terra per 1,5 gradi

(PRIMAPRESS) - ROMA - In chiusura della seconda giornata del G20 italiano che si sta tenendo a Roma, la presidenza di Draghi incassa un accordo sottoscritto dai leader del mondo presenti per uno sforzo congiunto di contenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi. In realtà questo impegno era stato già preso nei mesi scorsi al forum del Clima ed Energia di Napoli proprio nell'ambito del G20. Avrelo riproposto per ottenere al G20 di Roma un consenso più vasto è sicuramente un'opportunità ma bisognerà capire come sarà possibile realizzare in modo efficace l'obiettivo sottoscritto oggi. - (PRIMAPRESS)