Emergenza Migranti, Tajani: “Serve un’azione comune ma anche un regolamento per le Ong”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sui migranti "Da noi nessun attacco ad altri paesi, serve una soluzione comune". A dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'incontro a Bruxelles sulla necessità di un nuovo modello di gestione dei flussi. "Siamo andati oltre i flussi del Mediterraneo perchè anche quelli dei Balcani è diventato rilevante ed abbiamo posto la questione. Non c'è stata durezza nel confronto con i colleghi ma solo posizioni volte a stabilizzare il fenomeno nei vari territori dei paesi membri". Tajani ha anche precisato che bisogna ulteriormente regolamentare l'esercizio delle navi delle Ong: "Una cosa sono le navi mercantili che incrociano una barca in pericolo altro è una Ong che va ad intercettare barche in acque internazionali" ma senza informare preventivamente le autorità del paese a cui viene richiesto lo sbarco. "Tutti hanno riconosciuto in questo incontro il principio di sussidiarietà". - (PRIMAPRESS)