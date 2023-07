Solidarietà: dal Reddito di Cittadinanza alla Carta "Dedicata a te" come la tessera annonaria del 1940

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via il reddito di cittadinanza di ispirazione M5S e subentra la carta dei consumi ai più disagiati: "Dedicata a te. E' questa l'operazione del governo di centrodestra lanciata con un videomessaggio della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Oggi c'è un'iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità -spiega- Abbiamo investito 500 mln per aiutare le famiglie e la carta sarà disponibile presso gli uffici di Poste italiane". "Un segnale di atten- zione a chi è in difficoltà. Ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio".

L'operazione richiama alla mente dei più anziani quella tessera rilasciata dall’Ufficio Annonario del Comune che circolò in Italia nel 1940 fino ad arrivare ai parchi urbani che furono trasformati in "orti di guerra".



- (PRIMAPRESS)