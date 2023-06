Morte Manuel: le follie degli emuli di youtuber americani. Le vite senza futuro dei “TheBorderline”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Noi siamo ricchi ma ci piace per farvi divertire a voi! Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI.Obbiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi 1.000.000 Euro (Probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo). La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto❤”. Si legge così nella pagina YouTube dei tre ragazzi che a bordo di un Suv Lamborghini preso a noleggio hanno ucciso il piccolo Manuel di 5 anni a Casalpalocco alle porte del centro di Roma. Per Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea, gli youtuber impegnati nell’assurda sfida di compiere 50 ore di guida al volante del Suv, l’epilogo è stato quello di una tragedia. Dove ore quel gruppo web dei “Theborderline” dovrà chiarire la posizione di ciascuno di loro ma le cui vite si prospettano già senza futuro. Agli inquirenti ora resta stabilire la gradualità delle responsabilità ma anche quella della società SkyLimit che ha noleggiato la vettura e se poteva noleggiarla ai ragazzi ventenni.

Intanto il Codacons interviene con una denuncia per concorso in omicidio stradale nei confronti del gruppo 'The Borderline' per la morte del bambino di 5 anni e il ferimento di altre due persone, la sorella e la madre del bimbo.