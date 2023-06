Caritas: secondo il report nazionale dell'ente della CEI il 9,4% della popolazione vive nella soglia di povertà

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferma dello stato d'indigenza di una larga fetta di italiani si conferma con i dati recenti del Report statistico nazionale sulle povertà pubblicato oggi da Caritas.

Quella che fino a qualche anno fa era una soglia di privazione del di più, ora si è trasformata in vera povertà fino ad essere diventata strutturale. La forbice si è allargata coinvolgendo quasi un residente su dieci; il 9,4% della popolazione residente vive infatti in una condizione di povertà assoluta che, per di più, tende a protrarsi nel corso degli anni: il 30 per cento dei beneficiari degli aiuti Caritas, infatti, lo è da più di 5 anni; i poveri cronici sono 1 su 4.

I dati vengono confermati anche dall’esperienza della Società di San Vincenzo De Paoli che, con oltre 2 milioni di volontari nel mondo e 12.500 nel nostro Paese, è una delle più grandi organizzazioni del Terzo Settore e, in Italia, affianca più di 100.000 persone che vivono in condizioni di difficoltà.

Secondo l’approccio della San Vincenzo De Paoli, quando aumenta il numero delle persone povere e, soprattutto, quando cambia la tipologia di bisogni è importante non limitarsi ad offrire un aiuto materiale, ma occorre prendersi cura a 360 gradi della persona in difficoltà, organizzando la prossimità, ascoltandola, consigliandola, confortandola. Dalla povertà, infatti, non si esce con un pacco di pasta od una somma di denaro, ma soltanto seguendo un percorso di crescita che possa offrire le basi per una riconquista della dignità e l’opportunità di potersi reinserire in modo attivo nella società. - (PRIMAPRESS)