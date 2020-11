(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha anticipato che firmerà una nuova ordinanza che dispone la zona arancione per Calabria, Lombardia e Piemonte (ora rosse) e gialla per Liguria e Sicilia (adesso arancioni). L'ordinanza sarà in vigore da domenica 29 novembre. - (PRIMAPRESS)