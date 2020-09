Voto referendum parlamentari: seggi aperti sino alle 15. L'affluenza sfiora il 40%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino alle 15 di oggi 21 settembre, si potrà ancora votare per il Referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari. Potenzialmente erano chiamati alle urne 51 milioni di elettori ma di fatto fino ad ieri sera l’affluenza nelle cabine di voto si era fermata al 39,38%. Si vota anche in 7 Regioni per il rinnovo dei consigli e in alcune città per le comunali.

La prima giornata di voto ieri e, dalle 7 di questa mattina, non ha registrato grandi problemi nelle procedure di sicurezza legate al Covid. Distanziamento, mascherine e igienizzazione delle cabine hanno solo un po’ rallentato le operazioni ma senza intoppi. - (PRIMAPRESS)