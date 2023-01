Usa: Trump condannato per "causa temeraria" contro Hillary Clinton e FBI

(PRIMAPRESS) - USA - L'ex presidente americano Donald Trump e uno dei suoi legali sono stati condannati a pagare quasi un milione di dollari di sanzioni per aver intentato una causa, giudicata temeraria,contro una trentina di presunti nemici politici, tra i quali Hillary Clinton e l'ex direttore dell'Fbi, James Comey. "Questo caso non avrebbe mai dovuto essere portato dinanzi alla corte" ha stabilito il giudice della Florida, Middlebrooks. "La sua inadeguatezza come pretesa legale era evidente. Nessun avvocato ragionevole l'avrebbe presentato". Un precedente interessante che farà giurisprudenza. - (PRIMAPRESS)