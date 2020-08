Usa: la convention democratica digitale dell'era Covid. Biden in vantaggio su Trump

(PRIMAPRESS) - USA - La convention democratica, sarà digitale e altrimenti non poteva essere visti i numeri delle vittime del Covid-19 in America: 170 mila, un numero impressionante che non poteva autorizzare nessuno a legittimare il sistema di voto tradizionale in presenza.

Allo scenario della pandemia si unisce il testa a testa tra il presidente in carica Trump e lo sfidante Biden che al momento mostra 4 punti di vantaggio nei sondaggi.

La Speaker della Camera Pelosi ha annuncia una sessione straordinaria per votare una legge sul controllo del servizio postale per evitare un’eventuale manipolazione delle schede elettorali che arriveranno agli elettori.

Biden condurrà la campagna in tandem con Kamala Harris, l’ex procuratore della California dalle origini afroamericane. E tanto basta per strizzare l’occhio ai “neri” scesi in piazza per settimane dopo la morte di George Floyd per mano della polizia. Trump tenta di recuperare lo svantaggio puntando su Winsconsin, Arizona e a Scranton in Pennsylvania, dove è nato Biden e dove parlerà alla stessa ora in cui il candidato pronuncerà il discorso di accettazione della nomination. - (PRIMAPRESS)