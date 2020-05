UE: raggiunto accordo per #Sure, 100 miliardi per scongiurare la disoccupazione

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo politico sullo strumento di sostegno europeo temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nell’emergenza da Covid-19. Si tratta del cosiddetto #Sure, un pacchetto di aiuti in un regime temporaneo in grado di fornire agli Stati membri fino a 100 miliardi di EUR di prestiti a condizioni favorevoli. Lo strumento consentirà agli Stati membri di chiedere il sostegno finanziario dell'UE per contribuire al finanziamento degli aumenti repentini e severi della spesa pubblica nazionale - a partire dal 1º febbraio 2020 - connessi a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, o a determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul posto di lavoro, in risposta alla crisi.

SURE è una delle tre reti di sicurezza - del valore di 540 miliardi di EUR - per l'occupazione e i lavoratori, le imprese e gli Stati membri, approvata dall'Eurogruppo il 9 aprile 2020. I leader dell'UE hanno approvato l'accordo il 23 aprile e hanno chiesto che il pacchetto sia operativo entro il 1º giugno 2020.