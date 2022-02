Ucraina, Michel (UE): “La Russia vuole realmente il dialogo? Smetta di ammassare truppe”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Occidente non potrà "offrire per sempre un ramoscello d'ulivo" alla Russia, che "fa test missilistici e continua ad ammassare truppe al confine".Lo ha detto il presidente del Consiglio dell'Ue, Charles Michel, alla Conferenza sulla Sicurezza Transatlantica di Monato. "Rimane un grande interrogativo", ha aggiunto Michel: "La Russia vuole davvero il dialogo?". Michel ha annunciato che l'Ue organizzerà presto una conferenza dei donatori internazionali per sostenere l'Ucraina la cui economia è in difficoltà a causa dell'attuale crisi. - (PRIMAPRESS)