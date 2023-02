Turchia: salvata una 77enne dopo 222 ore sotto le macerie. Il campo profughi di Iskenderum

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Una donna di 77 anni è stata estratta dalle macerie nella città di Adiyaman, sopravvivendo a ben 212 ore sotto la trappola delle macerie della sua casa. A riferirlo è l'agenzia di stampa Anadolu. I media turchi hanno riferito che Fatma Gungor è stata estratta viva dalle macerie di un condominio di sette piani nella città di Adiyaman durante il salvataggio notturno tra lunedì a martedì. Appena estratta dai detriti alla donna è stata messa una maschera dell'ossigeno è avvolta in una coperta termica. I parenti di Gutor hanno abbracciato la squadra di soccorso di militari e membri dell'autorità di gestione dei disastri AFAD. Altri nove sono stati salvati dalle macerie martedì, otto giorni dopo i primi terremoti.Intanto il freddo continua ad imperversare sulle enormi tendopoli di rifugiati concentrate in diverse aree di Turchia e Siria. Il più grande è quello di Iskenderum nel Sud della Turchia. I numeri delle vittime hanno superato le 35 mila in Turchia, secondo le autorità e oltre 6mila, per quello che è dato sapere in Siria. - (PRIMAPRESS)