Terremoto: scossa 5.7 nelle Marche, avvertita in molte Regioni, epicentro nella costa Pesarese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 con epicentro al largo della costa marchigiana, all’altezza della provincia di Pesaro e Urbino, e ipocentro a 8 chilometri di profondità è avvenuta alle 7,07 . La scossa è stata sentita in buona parte del Centro Italia, ma anche al Nord: ci sono state segnalazioni in Umbria, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto.Dopo la prima scossa, tra le 7.15 e le 7.16 ce ne sono state altre due, rispettivamente di magnitudo 3.1 e 3.4. I vigili del fuoco hanno fatto sapere di non aver ricevuto per ora richieste di soccorso né segnalazioni di danni. Nelle Marche la gente è scesa in strada e ci sono state tante segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni sono arrivate ai vigili del fuoco dopo le forti scosse di terremoto che si sono susseguite a partire dalle 7:07. In particolare, i vigili del fuoco di Ancona hanno segnalato che la clinica privata Villa Igea avrebbe subito dei danni per cui si sta evacuando parzialmente la struttura. - (PRIMAPRESS)