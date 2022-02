Pechino 2022: l'FBI raccomanda agli atleti Usa di non usare i cellulari personali

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Con l'inizio di oggi delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, c'è una raccomandazione che arriva dall'FBI agli atleti Usa nel Villaggio Olimpico: lasciare a casa i telefoni cellulari personali ed utilizzare solo ed esclusivamente quelli in dotazione alle squadre. La motivazione è di potenziale "attività informatiche dannose". Pur non rivelando di "qualsiasi minaccia informatica specifica contro le Olimpiadi", l'FBI ha aggiunto che è importante che coloro che partecipano ai giochi siano "vigili e mantengano le migliori pratiche nella loro rete e negli ambienti digitali". L'avvertimento arriva tra le crescenti preoccupazioni dei funzionari della sicurezza nazionale degli Stati Uniti sullo spionaggio cinese e il furto di proprietà intellettuale. La raccomandazione è sollecitata dall'eccezionale livello di tecno-sorveglianza messo a punto all'interno del Governo di Pechino all'interno dei suoi confini e in particolare nel Villaggio Olimpico dove telecamere a riconoscimento facciale ed altri sistemi di rilevamento non lasciano nessuna zona d'ombra. Anche gli stessi funzionari del controspionaggio americano avrebbero alzato il livello di protezione dei loro dispositivi nel timore che potessero essere violati. L'FBI ha attualmente aperto oltre 2.000 indagini di controspionaggio sui presunti tentativi di Pechino di rubare informazioni tecnologiche americane, secondo il direttore dell'FBI Chris Wray. "Quando conteggiamo ciò che vediamo nelle nostre indagini, non c'è paese che rappresenti una minaccia più ampia per le nostre idee, la nostra innovazione e la nostra sicurezza economica", ha detto Wray lunedì durante le osservazioni pubbliche alla Biblioteca presidenziale Ronald Reagan. Sulla possibile intrusione dei device utilizzati nel Villaggio Olimpico, aveva adombrato circostanzee anche la stampa estera che in un rapporto di Club of China lamentava i rallentamenti delle comunicazioni. - (PRIMAPRESS)