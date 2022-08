Mosca: Indagini aperte sulla morte di Darya Dugina, la figlia del filosofo ideologo di Putin

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Le autorità russe hanno aperto un'inchiesta sull'esplosione dell'auto che ha causato la morte di Darya Dugina, la figlia 30enne dell'ideologo Aleksandr Dugin vicino al presidente Putin. Lo riferisce la Tass, che cita il Comitato investigativo della Federazione Russa. Secondo le autorità, l'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno piazzato nell'auto. Darya Dugin sarebbe morta sul colpo sotto gli occhi del padre che la seguiva con un'altra vettura al rientro da un evento. "Le autorità della direzione investigativa per la regione di Mosca hanno aperto un fascicolo di procedimento penale sull'omicidio" che al momento non ha ancora indiziati ma gli investigatori promettono di arrivare agli autori dell'attentato alla figlia di Dugin, riconosciuto come il grande "sussurratore" del presidente russo. - (PRIMAPRESS)