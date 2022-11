Missili su Polonia, la NATO conferma “Sono l’effetto della difesa anti-aerea ucraina”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Non c'è stato nessun attacco missilistico russo alla Polonia. Il Consiglio Atlantico della NATO tenutosi questa mattina a Bruxelles ha liquidato il casus belli sostenendo che si è trattato di un "Incidente da un missile ucraino". Sono in corso ulteriori indagini sull'accaduto, dice il segretario Nato Stoltenberg sui missili caduti in Polonia. "Non ci sono indicazioni che si sia trattato di un attacco deliberato e che la Russia stia preparando un attacco alla Nato". I primi esiti "dicono che l'incidente è stato provocato da un missile ucraino di difesa anti-aerea",ma è "il risultato del massiccio lancio di missili russi sull'Ucraina".La Nato farà il neces- sario per difendere i suoi alleati,ma è esclusa una "no-fly zone in Ucraina. L' Alleanza non è parte del conflitto". - (PRIMAPRESS)