Migranti illegali ai confini polacchi: la Germania esorta l'Ue ad agire restando unita

BERLINO - La questione migranti economici e rifugiati, trascinata per lungo tempo senza soluzioni, rischia di creare profonde ed insanabili spaccature all'interno dell'Europa. La Germania ha esortato l'Ue ad "agire" e aiutare a fermare il flusso di migranti che attraversano illegalmente la Polonia dalla Bielorussia."Polonia o Germania non possono farcela da sole" ha detto il ministro dell'Interno ad interim Seehofer, esortando l'Ue a "restare unita"."Dobbiamo aiutare la Polonia a proteggere i confini,ed è compito dell'Ue". Intanto, però, l'Ue accusa il presidente bielorusso Lukashenko di aver trasportato migranti da Medioriente e Africa a Minsk e averli poi inviati come rappresaglia per le sanzioni di Bruxelles al suo regime.