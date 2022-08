Meteo: ecco come sarà la settimana con l'arrivo di un altro anticiclone africano

(PRIMAPRESS) - ROMA - La morsa del caldo non abboandonerà il nostro paese neanche nella prima settimana di agosto che sarà caratterizzata da una nuova ondata di temperature africane spinte dall'anticiclone. Il termometro salirà già a partire da quest'oggi con un incremento previsto da mercoledì mentre il picco sarà tra giovedì e domenica. Il sole sarà prevalente in tutte le regioni e soltanto sulle Alpi del Triveneto, specie sui settori di confine, potranno verificarsi, dal tardo pomeriggio, occasionali brevi rovesci o veloci temporali di calore. L'anticiclone africano toccherà per prime le regioni centrali per poi spandersi a Nord e Sud della Penisola. Al Centro le temperature faranno segnare 35-36 gradi centigradi attesi a Firenze, Roma e Terni, successivamente raggiunte anche al Nord a Milano, Bologna, Mantova, Padova. Da metà settimana in poi si avrà un ulteriore aumento termico ed ecco quindi arrivare i 38 gradi a Firenze, Roma, Bologna, Milano, Padova; 39 gradi a Pavia, Terni, e anche 40 gradi sulle zone interne della Sardegna. Soltanto al Sud i valori, pur essendo piuttosto caldi, raramente raggiungeranno questa soglia, se non nelle zone interne della Sicilia, come a Catenanuova, in provincia di Enna. Il bollino rosso potrebbe diventare arancione soltanto nel weekend quando l'anticiclone africano subirà un possibile incotro d'aria fredda dal Nord Europa. - (PRIMAPRESS)