Meteo: ancora disagi su tutto Centro-Sud. Ad Ischia sfollati fuori casa per rischio piogge intense

(PRIMAPRESS) - ROMA - Diramata per oggi l'allerta arancione per la Puglia, in particolare per il Salento, e l'allerta gialla per Basili- cata, Campania, Calabria, Lazio, SiciLia e Umbria. Previsti fenomeni accom- pagnati da rovesci di forte intensità e raffiche di vento forti. Ieri maltempo in tutto il Paese. Nel Messinese nubifragi e allagamenti, con persone bloccate nelle auto e nelle case.Disagi pure nel Catanzarese.A Ischia altra notte fuori casa per i residenti di Casamicciola,dopo la drammatica frana che investito il comune dell'isola. - (PRIMAPRESS)