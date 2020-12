Mes: informativa di Conte in aula del Parlamento in previsione dell'Eurogruppo di domani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è appena concluso l’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi in Parlamento per le comunicazioni in vista del consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Conte ha ribadito la necessità di superare l’austerity e quindi la necessità di sostenere la riforma del Mes. “Avviare il programma di riforme nei tempi più brevi possibili”, ha detto Conte: "Porrò con la massima determinazione e urgenza l'esigenza che l'ambizioso programma di riforme 'Next Generation Eu in modo che possa essere avviato nel più breve tempo possibile. I cittadini dei 27 stati membri non perdonerebbero un segnale che contraddica l'accordo raggiunto in sede europea" ha detto Conte in apertura del suo discorso”. Quanto l’intervento del premier sia riuscito a convincere l’aula del Parlamento lo si saprà con il voto dopo il dibattito già iniziato.

Alle 16 di oggi Conte è in atteso nell’Aula del Senato. - (PRIMAPRESS)