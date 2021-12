Manovra bilancio: oggi in Parlamento con il testo definitivo tra taglio tasse, Irpef e Giubileo 2025

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 28 dicembre è previsto il voto finale sulla legge di Bilancio da parte del Parlamento. La Manovra 2022 aveva già ricevuto il primo ok a procedere dal Senato nella notte dello scorso 24 dicembre con 215 voti a favore e quindi era passato al vaglio della Camera. I lavori ora proseguiranno verosimilmente fino al 31 dicembre, data soglia, per mandare il provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Dopo gli aggiusti dei giorni scorsi per limare le differenze tra i partiti di maggioranza i contenutri della manovra dovrebbero prevedere questi punti forti: taglio delle tasse, la riforma delle pensioni, l’assegno unico per i figli. Previsto anche un piano per rateizzare le bollette in 10 mesi, la stretta contro le delocalizzazioni selvagge e la proroga di sei mesi per pagare, senza interessi di mora, le cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. In agenda anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Nel provvedimento anche un fondo da 150 milioni per il 2022 per sostenere gli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, tra i più colpiti dalla pandemia, anche se appare piuttosto modesto per un settore che ha perso il 90% del fatturato. La manovra 2022 nel dettaglio Con la Manovra 2022 le aliquote dell’Irpef scendono da 5 a 4: vengono rimodulate le detrazioni e introdotto, ma solo per il 2022, uno sconto sui contributi previdenziali. Infine, viene tolta l’Irap per le ditte individuali. Nello specifico le aliquote dell’imposta sulle persone fisiche previste saranno così distinte: 23% sui redditi fino a 15 mila euro; 25% sullo scaglione tra 15 mila e 28mila euro;35% tra 28 mila e 50 mila e 43% sui redditi superiori. Per i redditi fino a 15mila euro resta il bonus Renzi da 100 euro che rimane, almeno in parte, anche fino a 28mila euro per evitare che qualcuno ci rimetta con il mix tra nuova Irpef, detrazioni e assorbimento del bonus. Le detrazioni però si azzerano comunque oltre 50 mila euro di reddito. Tra le altre misure anche un capitolo dedicato al Giubileo della chiesa Cattolica di Roma del 2025 per cui verrà istituita la società "Giubileo 2025" controllata dal Mef e nominato un commissario straordinario per la preparazione dell'evento. Stanziati circa 1,5 miliardi di euro complessivi, dal 2022 al 2026. - (PRIMAPRESS)