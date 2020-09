L'Addio in "bianco" di Paliano a Willy Duarte. Conte: "Ci aspettiamo una pena rigorosa"

(PRIMAPRESS) - PALIANO (FROSINONE) - Tutti in bianco con t-shirt e camice candide, così era il migliaio di persone che ha seguito il corteo funebre per l’ultimo saluto a Willy Duarte. Anche il premier Giuseppe Conte, accompagnato dalla ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, indossava una camicia bianca: “Sono qui in rappresentanza di tutti gli italiani che si stringono al dolore di questa famiglia”. Alla fine delle esequie il presidente del Consiglio ha abbracciato la madre e il padre di Willy, Lucia e Armando e la sorella Milena, dicendo loro "l'Italia è con voi, vi vuole bene". Il feretro del giovane è uscito dal campo sportivo tra gli applausi e palloncini bianchi lanciati verso il cielo. Parlando poi con i giornalisti, Conte ha spiegato: "Ci aspettiamo condanne severe e una rigorosa esecuzione della pena". - (PRIMAPRESS)