Iran: il 31 dicembre di massiccia protesta contro il governo clericale nei bazar di Teheran

(PRIMAPRESS) - IRAN - Gli organizzatori delle proteste iraniane divampate da mesi dopo l'uccisione della giovane Mahasa Amini, hanno programmato una manifestazione di protesta per oggi sabato 31 dicembre. Ma gruppi di protestanti erano già scesi in piazza ieri pomeriggio dopo la fine dei raduni filogovernativi sponsorizzati dal regime. La Repubblica islamica ha celebrato l'anniversario di una grande manifestazione organizzata nel 2009 per mettere a tacere le proteste dell'opposizione che mettevano in discussione i risultati del voto presidenziale di quell'anno che ha reintegrato Mahmoud Ahmadinejad per un secondo mandato.

Diverse grandi città sono state teatro di manifestazioni in cui le persone si sono riunite per piangere i loro cari uccisi negli ultimi tre mesi dalle forze di sicurezza. Secondo quanto riportato da Iran International, la protesta di oggi 31 dicembre nella capitale Teheran sarà la più massiccia finora organizzata quasi a sottolineare un 2022 di sentenze sommarie del regime clericale senza nessun rispetto dei diritti civili.

Il recente forte calo del valore della valuta iraniana ha aggiunto un senso di urgenza per intensificare le proteste, poiché molti vedono un catastrofico balzo dell'inflazione nelle prossime settimane.

Gli scioperi nei bazar o nei tradizionali mercati al dettaglio hanno profonde radici storiche in Iran e segnalano una grave crisi politica ed economica. Gli scioperi del bazar hanno svolto un ruolo importante sia nella rivoluzione costituzionale dell'inizio del XX secolo che nella rivoluzione del 1979 contro la monarchia.

I giovani dei quartieri di Teheran hanno invitato la gente a partecipare alla marcia verso il Grand Bazaar di Teheran, dicendo: "In questa difficile situazione, dobbiamo alzarci per sostenere i mercanti".

Uno dei principali fattori a sostegno della rivoluzione islamica nel 1978 è stato il sostegno dei grandi commercianti nei bazar, sostenendo finanziariamente i lavoratori in sciopero che hanno dato slancio alle proteste.

Il governo ha attribuito i disordini ai manifestanti che, secondo lui, sono intenzionati a distruggere proprietà pubbliche e sono addestrati e armati dai nemici del paese, inclusi Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita.

Separatamente, un gruppo per i diritti ha affermato che almeno 100 manifestanti detenuti in Iran rischiano possibili condanne a morte.

"Almeno 100 manifestanti sono attualmente a rischio di esecuzione, condanne a morte o condanne. Questo è un minimo poiché la maggior parte delle famiglie è sotto pressione per rimanere in silenzio, si ritiene che il numero reale sia molto più alto", ha dichiarato l'organizzazione norvegese Iran Human Rights. gruppo ha detto sul suo sito web.

I tribunali iraniani hanno finora emesso condanne a morte in più di una dozzina di casi sulla base di accuse di legge islamica come "guerra contro Dio" dopo aver condannato i manifestanti per aver ucciso o ferito le forze di sicurezza, distrutto proprietà pubblica e terrorizzato il pubblico. - (PRIMAPRESS)