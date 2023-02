Il viaggio di Zelensky in Europa. L'arrivo a Bruxelles insieme a Macron per il summit Ue

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky che ieri era stato ricevuto all'Eliseo nel suo giro in tutta Europa per chiedere sostegno nella guerra contro la Russia, hanno raggiunto insieme la destinazione Bruxelles. Altra tappa fondamentale del viaggio ucraino. Entrambi particeparanno al summit dell'Unione europea dove ancora una volta Zelensky chiederà armi adeguate per contrastare l'attacco russo. Il presidente ucraino ieri ha iniziato il suo primo viaggio in Europa da quando il suo Paese è stato invaso dalla Russia. La sua richiesta prioritaria è di armi e aerei. Oggi a Bruxelles incontrerà la premier italiana Giorgia Meloni. - (PRIMAPRESS)