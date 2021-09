Green Pass, obbligatorio per luoghi di lavoro dal 15 ottobre. Approvato il testo di legge

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 15 ottobre al 31 dicembre, data di fine dello stato di emergenza nazionale- sarà in vigore l’obbligo di Green pass per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Inclusi anche i lavoratori esterni all’azienda o all’amministrazione e chi accede nelle strutture per “attività formativa”. È quanto previsto dal nuovo decreto sul Green pass, che ha ricevuto oggi il via libera all'unanimità dal Consiglio dei ministri.Approvato all'unanimità il testo di legge che estende - dal prossimo 15 ottobre - l'obbligo di presentare il certificato ai lavoratori, anche esterni, per l'accesso a uffici pubblici e privati. Multe da 600 a 1.500 euro e sanzioni disciplinari, ma c'è il divieto di licenziamento. Tamponi gratis per chi è esente dal vaccino. Il certificato si otterrà subito dopo la prima iniezione dei farmaci anti Covid-19 - (PRIMAPRESS)