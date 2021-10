G20 a Roma: la Cina sarà presente con Xi Jinping in video e “comunicazioni importanti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al summit del G20 a Roma domani e domenica in collegamento video,e"terrà un discorso importamte", secondo una nota del ministero degli Esteri cinese. Anche altri leader saranno assenti al vertice, che l'Italia ospitante aveva sperato fosse un evento in presenza.Il G20, i cui paesi rappresentano l'80% delle emissioni globali di carbonio,è considerato un importante trampolino di lancio prima del vertice Onu sul clima Cop26 la prossima settimana in Scozia. - (PRIMAPRESS)