Fase 2 bis, Conte :”Ci dedicheremo al decreto semplificazioni con trasparenza”

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte in serata ha anticipato il Dpcm con le regole e con le misure necessarie all'apertura della Fase 2 del resto delle imprese a partire da lunedì.

Nelle prossime ore ci dedicheremo al decreto sulle semplificazioni, con provvedimenti rapidi e trasparenti per un’Italia più verde ed inclusiva.A pieno regime nella fase 2 con voglia di ricominciare con prudenza. La curva epidemiologica ci consente di farlo. Stiamo per sperimentare la nuova app Immuni.

Sarà importante con le Ragioni, ANCI, Upi. Le regioni collaboreranno per far rispettare il distanziamento sociale in condizioni di sicurezza. Stiamo affrontando un rischio calcolato ma con la possibilità che la curva epidemiologica potrebbe riprendere e ci ritroveremo con un blocco delle imprese.