Crisi Ucraina: oggi la missione "diplomatica" di Macron a Mosca e Kiev

PARIGI - Il presidente francese Emmanuel Macron oggi sarà a Mosca e domani a Kiev per "prendere le misure" sulla crisi del confine ucraino. "Un nuovo equilibrio" per proteggere gli Stati europei e calmare la Russia. "Una soluzione storica" alla crisi ucraina. Questo l'obiettivo che il presidente francese Macron auspica di poter raggiungere con la sua visita di oggi al Cremlino, dove incontrerà l'omologo russo Vladimir Putin. Domani, invece, Macron sarà invece a Kiev per colloqui con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy. Una visita concordata con gli alleati americani e tedeschi per ribadire che la sovranità dell'Ucraina non è in discussione. Ieri, infatti, c'era stata in serata una telefonata tra Biden e Macron per un allineamento sulla strategia da seguire.