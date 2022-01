Consultazioni Colle: oggi pomeriggio vertice del Centrodestra con la decisione di Silvio Berlusconi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questo pomeriggio sarà probabilmente decisivo per il Centrodestra nella corsa al voto del Quirinale. I leader dei tre partiti, Meloni, Salvini e Berlusconi, hanno confermato un incontro che potrebbe persino sciogliere la riserva del presidente di Forza Italia alla sua candidatura al Colle. Un incontro che potrebbe tenersi addirittura con Berlusconi collegato a distanza. È probabile che il confronto di questi giorni nei partiti di sinistra decisi a contrastare la candidatura di Berlusconi, ritenuta troppo divisiva ma anche il pressing di alcuni media nazionali schierati per una rinuncia del tycoon di Arcore, potrebbe far ripensare il Centrodestra ad una nuova candidatura. Una situazione che metterebbe Berlusconi in una posizione di politico pronto a guardare all'unità del Paese in un momento storico delicato ma allo stesso tempo rafforzerebbe una possibile nuova candidatura della triplice di destra che Pd e M5S non potrebbero avversare per non rappresentarsi come una minoranza pretenziosa e, a loro volta, "divisiva".

Intanto lunedì 24 gennaio alle 15 ci sarà il primo scrutinio con le regole fissate ieri da Mattarella anche per i grandi elettori positivi al Covid e con la procedura dei "50" per volta in modo da osservare le misure di distanziamento.





". - (PRIMAPRESS)