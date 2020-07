Autostrade: una proposta a sorpresa di Atlantia blocca il CdM di mezzanotte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri, iniziato poco dopo le 23 a Palazzo Chigi, è stato sospeso. Sul tavolo dell’esecutivo è arrivata a sorpresa una nuova proposta di Autostrade per l’Italia per scongiurare la revoca. Atlantia ed Aspi, hanno alzato la posta tanto che potrebbe esserci un ripensamento da parte del Governo. La proposta avanzata dal gruppo che fa capo alla famiglia Benetton, sarebbe incentrata su un percorso sul modello della public company, con l'ingresso di Cdp al 51%, lo scorporo e la successiva quotazione di Aspi e cessione della quota in mano ai Benetton.

Conte, aveva ribadito la 'linea dura' appena iniziato il CdM ma poco prima della mezzanotte, la nuova nota di Atlantia ha fatto sospendere la seduta del Consiglio. - (PRIMAPRESS)