169 anni di Polizia di Stato. Le celebrazioni di oggi 10 Aprile

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Nel 169° anniversario di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato la gratitudine e riconoscenza di tutto il Paese per l'opera svolta a presidio delle libertà democratiche e della legalità, da ultimo nel delicato contesto dell'emergenza sanitaria". Così il Presidente Mattarella nel messaggio al capo della Polizia Giannini. Mattarella ricorda la legge 121/1981, "tappa fondamentale della modernizzazione del corpo".Rende omaggio a quanti sono "deceduti assolvendo il dovere". Quasi 6 mln di persone controllate, 23.921 arresti e 121.536 denunce, quasi 4,9 mln di chiamate al 113, 13.424 al giorno, 9 al minuto. Arrestati 38 latitanti e 849 persone per mafia.Sequestri per 245 mln, e confische per 224 mln. Sono numeri di un anno di attività della Polizia, che festeggia il 169esimo compleanno. La ministra dell'Interno, Lamorgese,e il capo della polizia,Giannini, deporranno una corona d'alloro al sacrario dei caduti. Poi la consegna della medaglia d'oro alla bandiera, conferita dal presidente Mattarella. - (PRIMAPRESS)