Variante Covid, il "vaccinato" Portogallo si blinda con un nuovo lockdown a partire da mercoledì

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Partita Belenenses-Benfica sospesa ieri sera 'per Covid',con la squadra di casa ridotta a 6 giocatori dopo aver iniziato con soli 9 in campo a causa dei positivi e delle quarantene per 17 membri La quarta ondata delle pandemia mette in crisi anche il Paese più vaccinato d'Europa (l'87% ha completato il ciclo vaccinale ed è in pieno la campagna per la 3a dose).Il governo ha proclamato da mercoledì prossimo lo "stato di calamità":tornano smart working e obbligo di tampone in ingresso nel Paese.Sospesi i voli dall'ex colonia del Mozambico. - (PRIMAPRESS)