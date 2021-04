Vaccinazioni, Locatelli (Cts): "Stiamo pensando di allungare la seconda dose a 42 giorni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Riaperture senza una larga platea di cittadinanza vaccinata è il freno a mano azionato dal Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute che condiziona le azioni di governo. “C’è una riduzione della diffusione del contagio(...).Ma guai se pensassimo che siamo completamente fuori dal problema”, sottolinea il coordinatore del Cts Locatelli."Le aperture vanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma devono essere ben ponderate altrimenti ci ritroveremmo alla situazione di metà marzo"."Obiettivo 500mila vaccinati al giorno non è un sogno". "Si sta considerando di allungare l'intervallo tra prima e seconda dose a 42 giorni e usare le dosi disponibili per aumentare il numero di nuovi vaccinati”. Una soluzione anche questa che appare più come una “pezza” sistemata per tentare di raggiungere numeri più significativi di vaccinati che una vera e propria strategia dell’emergenza. - (PRIMAPRESS)