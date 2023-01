Ucraina: esplosioni da Zaporizhzhia a Kiev. Bombe sul distretto di Nikopol nel Sud del paese

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Attacchi delle forze armate russe sulla città di Zaporizhzhia con video su canale Telegram in cui si sentono forti esplosioni. Anche a Kiev e nella regione si è continuato a sentire esplosioni. L'allerta aerea è scattata in sei regioni dell'area orientale del Paese. Nuovi attacchi si sono registrati anche a Kharkiv, dove è stata chiusa e poi riaperta la metropolitana. La città sarebbe stata colpita con due missili S-300 e in alcune zone si sono verificati dei blackout. Bombardato anche il distretto di Nikopol, nel Sud. - (PRIMAPRESS)