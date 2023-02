Turchia: dopo 28 ore dal sisma estratti vivi dalle macerie una donna con tre figli. Finora sono 7.800 le persone salvate

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Tra tanta desolazione per il rinvenimento di corpi senza vita sotto le macerie per i volontari e soccorritori arriva anche qualche sprazzo di gioia. Questa mattina dopo 28 ore dal sisma, una donna e i suoi tre figli sono stati estratti vivi dalle macerie di un edificio crollato nel distretto Nizip di Gaziantep, nel sud della Turchia. Lo riportano i media online turchi. Intorno all'edificio distrutto in molti aspettano notizie dei loro cari ancora sotto le macerie. Le scosse di terremoto di ieri notte hanno colpito 10 province, con epicentro nella città meridionale di Kahramanmaras. Sono oltre 7.800 le persone messe in salvo finora in Turchia nelle 10 province colpite dal sisma. - (PRIMAPRESS)