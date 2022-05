Trieste: tra le “signore” al concorso di bellezza per auto d’epoca anche la Indian Scout di Burt Munro

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Il Concorso di Eleganza “Città di Trieste” organizzato dal Club ACI Storico, dall'Automobile Club di Trieste, dall’AAVS - Associazione Amatori Veicoli Storici e dal Comune di Trieste con il patrocinio dell’Automobile Club d’Italia e della Regione Friuli Venezia Giulia, annuncia le protagoniste della seconda edizione.

Saranno 23 le vetture costruite dal 1910 al 1979 presenti all’evento, che si terrà dal 20 al 22 maggio in Piazza Unità d’Italia, con 21 modelli che saranno oggetto del concorso.

Le auto sono state raggruppate in sette classi differenti a seconda del decennio di fabbricazione: dal 1910 al 1919, dal 1920 al 1929, dal 1930 al 1939, dal 1940 al 1949, dal 1950 al 1959, dal 1960 al 1969, dal 1970 al 1979.

Ecco i modelli che prenderanno parte alla manifestazione:



Classe dal 1910 al 1919:

Marion Bobcat 4C 40HP del 1910

Cadillac 30 Touring 4C 30HP del 1910

Chalmers 24 Torpedo 6C 60/65HP del 1914



Classe dal 1920 al 1929:

Bugatti Type 39 Grand Prix del 1925

Alfa Romeo Rl S.S. Vanden Plas del 1926

Lancia Lambda Tipo 224 del 1928



Classe dal 1930 al 1939:

Steyr Tipo XII Torpedo del 1930

Alfa Romeo 6C 1750 GT Berlinetta Aerodinamica tipo Mille Miglia del 1931

Alfa Romeo 6C 2500 Sport Berlinetta del 1939



Classe dal 1940 al 1949:

Lancia Aprilia Berlinetta Superleggera “Turinga" del 1945

Isotta Fraschini 8C Monterosa Cabriolet Boneschi del 1948



Classe dal 1950 al 1959:

Ferrari 212/225 Le Mans Touring del 1951

Lancia Aurelia B52 Vignale del 1952

Alfa Romeo 1900 SSZ del 1955



Classe dal 1960 al 1969:

Alfa Romeo Giulietta SS del 1961

Fiat 2300 S del 1966

Dino 206 GT del 1967

Bizzarrini 5300 GT Strada del 1968



Classe dal 1970 al 1979:

Lamborghini Miura P400 SV del 1971

Porsche 911 Carrera RS LW del 1973

Maserati Khamsin 8C 320CV del 1975



In Piazza Unità d’Italia, cuore dell’evento, saranno presenti anche due modelli fuori concorso: la Isotta Fraschini Fenc 4C del 1908 e la Fiat 500 C “Topolino” Elaborazione Simonetti del 1953, oltre a una replica della motocicletta Indian Scout del 1920 di Burt Munro, che ha ispirato la nota pellicola “Indian - la grande sfida”, che conferma l’attenzione del concorso nei confronti delle due ruote. - (PRIMAPRESS)