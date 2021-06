Tecnopolo di Bologna, oggi visita del premier Draghi al centro europeo per le previsioni metereologiche

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Presidente Draghi oggi martedì 1 giugno è in Emilia Romagna per una visita al Tecnopolo di Bologna, dove risiede il Data Center del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche. Alle ore 11.30 si recherà a Spezzano di Fiorano (Mo) per visitare gli impianti industriali di un complesso produttivo del distretto ceramico modenese. La visita si concluderà con l’intervento del Presidente. - (PRIMAPRESS)