Struttura disabili lager: a Palermo la GdF esegue 35 misure cautelari per tortura e truffa

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Scoperta nel capoluogo siciliano, una casa disabili lager. Sono 35 le misure eseguite (17 arresti) dalla GdF del comando provinciale di Palermo che ha portato alla luce gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di disabili fisici e psichici assistiti nella casa di cura "Suor Rosina La Grua" di Castelbuono (Palermo). Tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche, malversazione e frode in pubbliche forniture, sono le accuse a vario titolo. Sequestrata la casa di cura e le disponibilità finanziarie per 6,7 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)