Sputnik, il vaccino russo diventa terreno di scontro politico. Domani la vaccinazione di Putin

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il presidente russo Putin annuncia che si vaccinerà domani contro il Covid."La vaccinazione è una scelta personale", sottolinea. "Non sarà un evento pubblico", ha detto il portavoce Peskov, senza precisare quale dei tre vaccini prodotti in Russia sarà somministrato. Al commissario Ue Breton, secondo cui non c'è bisogno dello Sputnik,Putin replica: "Difende gli interessi di alcune aziende o dei cittadini?. Sempre più Paesi mostrano interesse per lo Sputnik malgrado i tentativi di discredito".Attesi a Mosca esperti Ema il 10 aprile. - (PRIMAPRESS)