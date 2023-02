Sisma Turchia, Erdogan: “È il più grande disastro dal secolo scorso”. 912 vittime e 6mila feriti

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - E' salito ad almeno 912 il bilancio provvisorio dei morti in Turchia, per il sisma che ha colpito il Paese e la Siria. Lo ha detto il presidente turco Erdogan, intervenuto a una riunione di governo. I feriti sono quasi 6.000. "E' il più grande disastro che abbiamo vissuto dal secolo scorso dopo il terremoto di Erzincan del 1939", ha detto. Novemila i soccorritori in campo e offerte di aiuto alla Turchia da 45 Paesi In Siria 326 morti e 1.042 feriti. Alle 11,30 circa ancora una scossa di intensità 7.0. - (PRIMAPRESS)