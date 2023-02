Sisma Turchia e Siria: nei due paesi le vittime salgono a 7.800. Oggi Erdogan sarà sui luoghi del disastro

(PRIMAPRESS) - TURChIA - Non smette di crescere il conto delle vittime supera quota 7.800. È l'ultimo aggiornamento, secondo i dati forniti da fonti governative, delle vittime del catastrofico terremoto di lunedì che ha colpito Turchia e Siria.

In Turchia, è stato confermato che 5.894 persone sono rimaste senza vita per i crolli di edifici. I loro corpi recuperati senza vita. Stesso drammatico aggiornamento in Siria con 1.932 persone rimaste vittime. Un impressionante numero di 7.826 vittime nei due paesi colpiti dal sisma tra i più terribili della storia. Si teme che il bilancio aumenterà inesorabilmente, come hanno ipotizzato i funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità che stimano che fino a 20.000 potrebbero essere morti.

Oggi l'arrivo del presidente turco Erdogan sulle aree del disastro. - (PRIMAPRESS)