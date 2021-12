Sequestro Troupe Tg1: Di Maio (Esteri): "La Romania chieda scusa". Ancora nessuna voce dall'UE

(PRIMAPRESS) - ROMA - La vicenda del sequestro della troupe del Tg uno con l'inviata Lucia Goracci a distanza di 24 ore dai fatti di ieri iniziano a far sentire le voci della politica. Il ministro degli Esteri Di Maio chiede alla Romania di chiarire sull'accaduto di cui si è resa protagonista di un "sequestro" una senatrice romena no-vax che aveva fatto bloccare per ore la troupe presso un commissariato di polizia a Bucarest. Solo l'intervento dell'ambasciatore italiano ha consentito la liberazione degli operatori. Un fatto di una grande gravita per un paese membro dell'Unione Europea e che proprio in questi giorni ha ricevuto i fondi del Recovery Fund. "Le autorità romene assicurano attenzione e rigore",riferisce l'ambasciatore di Romania in Italia. Ma la Federazione Nazionale della Stampa (FNSI) chiede giustamente l'intervento dell'Unione Europea per la gravità di quanto accaduto. Anche il sindacato dell'Usigrai chiede che la Romania dia ufficialmente le sue scuse. - (PRIMAPRESS)