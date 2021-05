Scontri Israele-Palestina: domani riunione del Consiglio Sicurezza Onu chiesto da Tunisia, Norvegia e Cina

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il livello dello scontro tra israeliani e palestinesi sta superando il limite delle schermaglie e prendendo sempre più la dimensione di una guerra. Tunisia, Norvegia e Cina hanno chiesto una nuova riunione pubblica del Consiglio di sicurezza dell'Onu per domani, con all'ordine del giorno la situazione in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi. La sessione,alla quale dovrebbero partecipare Israele e i palestinesi, sarà la terza del Consiglio di sicurezza da lunedì. Durante le prime due videoconferenze, a porte chiuse,gli Usa si sono opposti all'adozione di una dichiarazione congiunta del Consiglio,ritenendola "controproducente" in questa fase. - (PRIMAPRESS)